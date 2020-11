Ako nám život pomáha pri plnení našich snov

Úvodný článok na tomto blogu chcem venovať vysvetleniu jedeného z dôvodov, prečo je dôležité naučiť sa vnímať život v jeho hlbších súvislostiach.

Každý z nás má priania a predstavy, ako by mal jeho život vyzerať, no nie každému sa darí tieto predstavy naplniť, hoci sa o to naozaj snaží. Jedným z dôvodov je, že nerozumieme, akým spôsobom nám život pomáha realizovať naše predstavy a priania. Aby sme jeho pomoc pochopili, potrebujeme si uvedomiť, že naše priania môžu mať aj hlbší skrytý kontext.

Priania bez učebnej úlohy

Patria tu rôzne priania od drobností až po pomerne veľké veci, ktoré keď si zaprajeme, život nám ich splní s ľahkosťou bez toho, aby sme museli pre to niečo urobiť. Stačí si iba priať a s plnou dôverou počkať, kým to život zrealizuje. O tomto type prianí a pozitívneho myslenia bolo napísaných mnoho kníh, preto sa im na mojom blogu nebudem detailnejšie venovať.

Priania s učebnou úlohou

Okrem vyššie zmienených prianí máme v našom živote množstvo želaní, ktoré nám život neplní na počkanie a s ľahkosťou. Občas môžeme mať dokonca pocit, že ide život proti nám a nielenže nám s plnením prianí nepomáha, ale ešte nám aj ubližuje. Ono to tak ale nie je. Život nám pomáha vždy, no nie vždy jednotlivé situácie vnímame ako pomoc.

Tento pocit máme najmä v situáciách, kedy si niečo prajeme, no na to, aby sme to dosiahli, je potrebná naša vnútorná zmena. Od splneného želania nás delí učebná úloha.

Napríklad si prajeme osobnostne zrelého a kultivovaného partnera, no sami sme plní neistoty, strachov a bez sebadôvery. V tomto prípade nám život nepošle hneď partnera, akého si prajeme, ale bude nám posielať možnosť k osobnostnému rastu. Bude nám aktivovať témy, ktoré musíme spracovať, ak raz chceme vzťah s takýmto človekom zažívať, a tiež nám bude pomáhať s ich spracovaním, ak budeme ochotní na sebe pracovať. Zmena sa však neudeje bez nášho pričinenia.

Život nás neposunie automaticky od vnútornej nezrelosti k zrelosti len preto, že si to prajeme, ale podá nám pevnú pomocnú ruku a bude nás procesom zmeny viesť, ak budeme ochotní kráčať.

Veľa ľudí tomuto "spôsobu napĺňania prianí" nerozumie, preto majú často pocit, že im život nechce dopriať to, po čom túžia. Je to spôsobené jednak tým, že sa im nenapĺňa ich presná predstava (dokonalý partner, vysnená práca) a zároveň tým, že pomoc života často prichádza vo forme problémov.

Uvediem konkrétnejší príklad. Veľmi si prajeme zažívať harmonický partnerský vzťah. Vo svojom vnútri však máme množstvo nezrelých vzťahových tém, ktoré zakaždým do vzťahu vložíme. Napríklad sa urážame, sme vzťahovační, panovační, nevieme vyjadrovať svoje pocity, sme žiarliví a plní neistoty. Naše vnútro je plné nesprávnych nastavení, ktoré nám bránia prežívať vytúženú harmóniu vo vzťahu, preto aj keby sme stretli toho najdokonalejšieho partnera, aj tak by sme s ním nevedeli byť šťastní. Život nám však s naším prianím pomáha a pomáha nám tým, že nám posiela do cesty partnerov a vzťahy, v ktorých sa naše nezrelé témy môžu aktivovať a my ich môžeme naplno vnímať a zažívať. Cez problémy a utrpenie vo vzťahu nás život upozorňuje na naše učebné úlohy, no tým, že nerozumieme jeho smerovaniu, často máme pocit, že nám život posiela neustále nesprávnych partnerov, že to oni môžu za to, že nie sme vo vzťahu šťastní. A tak ideme zo vzťahu do vzťahu s nádejou, že to bude tentokrát iné, no zakaždým je to rovnaké. Rovnaké, lebo do každého vzťahu zakaždým vložíme svoj balíček nezrelých nastavení, ktoré vzťah narúšajú a bránia nám zažívať harmóniu, po ktorej túžime.

Ak je teda medzi naším súčasným nastavením a vysneným životom nejaká učebná úloha, nevie nám to život splniť hneď. V tomto prípade väčšinou prichádza pomoc života obalená do problémov a paradoxne komplikácie v danej oblasti sú práve tá pomocná ruka života. V každej konfliktnej situácií je totiž ukryté aj jej správne riešenie a odpoveď na to, čo máme zmeniť, ak chceme zažívať to, čo si prajeme. My sa akurát potrebujeme naučiť čítať skrytý odkaz jednotlivých situácií. Problémy v našom živote neznamenajú, že nám život nepomáha. Práve naopak.

Život nám pomáha veľmi usilovne a neúnavne. Má pre nás toľko životných lekcií, koľko potrebujeme zažiť, kým sa rozhodneme so svojou nezrelou témou niečo robiť. A keď sa s ňou rozhodneme niečo robiť, pošle nám tú najefektívnejšiu pomoc a riešenia.

Každému z nás pomáha psychika a život spôsobom pre nás vhodným. My sa akurát potrebujeme naučiť, ako vnímať jednotlivé životné situácie a problémy v ich hlbších súvislostiach. Potrebujeme sa naučiť rozumieť tomu, prečo sa nám udalosti dejú, tak ako sa dejú a prečo sa ľudia okolo nás správajú tak, ako sa správajú. Život a psychika s nami síce komunikujú nepriamo, ale zároveň je ich komunikácia veľmi jasná a čitateľná, ak si jej princípy osvojíme.

A práve to je dôvod, prečo som sa rozhodla tento blog písať. Vnímam okolo seba množstvo ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a sú ochotní pre zmenu vo svojom živote niečo urobiť, akurát nerozumejú, čo majú robiť. Cítia sa, akoby mali zviazané ruky a nemohli ovplyvniť udalosti vo svojom živote. Akoby nemohli žiť život podľa svojich predstáv a v súlade so sebou samými. Budem rada, ak vám môj pohľad na život a prácu s psychikou pomôže začať vnímať život v jeho hlbších súvislostiach a pomôže vám pochopiť učebné úlohy, ktoré vás delia od vysnívaného života.