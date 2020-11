Medzi chcením a rozhodnutím sa je jeden dôležitý rozdiel

Ak vás v živote niečo trápi a neviete nájsť riešenie, hoci sa naozaj snažíte, určite si tento článok prečítajte až dokonca. Obsahuje ucelené poznanie, po ktorom začnete nazerať na hľadanie riešení z úplne iného uhla pohľadu.

(Zdroj: pixabay.com - autor GregMontani)

V článku vám vysvetlím, aký veľký a zásadný je rozdiel medzi chcením problém riešiť a rozhodnutím sa problém riešiť. V oboch prípadoch chce síce daný človek svoju situáciu riešiť, no jeho vnútorné nastavenie je v oboch prípadoch iné a práve toto vnútorné nastavenie ovplyvňuje, čo sa v realite udeje a ako sa budú veci vyvíjať.

Aktivovanie udalostí vo vonkajšom svete

To, či iba chceme veci riešiť, alebo sme skutočne rozhodnutí riešiť ich, môžeme vidieť podľa toho, čo k nám prichádza z vonkajšieho sveta. Ak sa totiž rozhodneme problém riešiť, život nám začne pomáhať. Začne nám posielať tie správne náhody, tých správnych ľudí, tie správne informácie, aby nám pomohli.

Ak sme teda rozhodnutí svoj problém riešiť, začnú k nám prichádzať informácie a náhody, ktoré nás emočne upútajú, a my cítime, že presne toto sme potrebovali teraz počuť, zažiť, vidieť… Zároveň tieto informácie k nám prichádzajú väčšinou s ľahkosťou a samé. Stretneme známeho, ktorého sme 10 rokov nevideli, a on nám odporučí presne to, čo potrebujeme. Následne ho zase 10 rokov nestretneme.

Ak iba chceme riešiť svoj problém, väčšinou k nám nič neprichádza, hoci o svojom probléme neustále premýšľame, skutočne nás trápi a chceme ho riešiť. Nie sme však rozhodnutí a tak informácie, ktoré k nám prichádzajú, sú „emočne prázdne“. Žiadna nás nezaujme, pri žiadnej necítime pocit, že toto sme potrebovali počuť a pod.

Pre lepšie pochopenie uvediem príklad z môjho života. Pred pár rokmi som mala kanceláriu v iných priestoroch a rozmýšľala som o zmene. Vedela som, že chcem odísť a tak som dva mesiace na internete pozerala kancelárie, no žiadna mi nevyhovovala. Síce som vedome chcela zmenu, robila som kroky, googlila som, ale tá správna miestnosť neprichádzala. Spätne viem, že sa vo mne ešte miešali pochybnosti, či zmenu urobiť a ak áno, aká by mala nová miestnosť byť. Akonáhle som sa však finálne rozhodla, že chcem novú kanceláriu, prvý inzerát, na ktorý som na internete klikla, bola moja súčasná kancelária a do týždňa bola zmluva podpísaná. Bol to naozaj prvý inzerát, na ktorý som po vnútornom rozhodnutí klikla a zároveň to bol inzerát, ktorý bol na internete niekoľko mesiacov, takže tam bol aj tie dva mesiace, kedy som neúspešne googlila a hľadala vhodné ponuky.

Toto je priam ukážkový príklad toho, ako život funguje a mohla by som vám dať nespočet ďalších takýchto príkladov z môjho života, zo života klientov či kamarátov. Všetky „zázraky na počkanie“ sa udiali, až keď sa daní ľudia rozhodli svoju situáciu riešiť. Nič viac k tomu netreba, no zároveň viem, že nie vždy je ľahké rozhodnúť sa a odhodlať sa. Niekedy je nutná väčšia dávka utrpenia, ktorá nás do rozhodnutia nakoniec dotlačí. Veľa ľudí sa rozhodne venovať sa svojmu zdraviu, až keď vážne ochorejú alebo začnú riešiť vzťahy, až keď partner hrozí rozvodom.

Pre riešenie problémov a celkovo pre život je veľmi dôležité uvedomiť si, že naše podvedomie určuje, čo sa nám v reálnom živote deje. Vďaka tomu si môžeme z udalostí v našom živote spätne odvodiť, aké je naše skutočné podvedomé nastavenie a čo musíme v sebe zmeniť, ak chceme zažívať inú realitu.

Ako "čítať" svoje podvedomie podrobne popisujem v knihe Osobnostná zrelosť. Teraz sa tomu nebudem hlbšie venovať. Týmto článkom chcem upriamiť vašu pozornosť na to, aby ste začali pozorovať, čo k vám v súvislosti s vaším problémom prichádza. Sú informácie a udalosti s problémom spojené pre vás emočne zaujímavé? Alebo žiadna nie je efektívna a nepomáha? Ak sú informácie emočne zaujímavé, je predpoklad, že ste správne nastavení a nielenže chcete svoj problém riešiť, ale ste aj rozhodnutí svoj problém riešiť. Ak sa však v realite nič nedeje alebo to, čo sa deje, vám nepomáha, hoci sa snažíte a hľadáte riešenia, je dosť možné, že ešte nie ste rozhodnutí situáciu skutočne riešiť.

Vnútorné myšlienkové pochody

Vyššie sme si popísali, ako môžeme odčítať svoje vnútorné nastavenie z udalostí, ktoré si aktivujeme vo vonkajšom svete (či k nám prichádzajú emočne zaujímavé informácie, alebo „prázdne“ informácie). Okrem toho si môžeme odvodiť svoje skutočné vnútorné nastavenie aj pozorovaním vlastných myšlienkových pochodov a to nasledovne:

Ak iba chceme problém riešiť, väčšinou sa naše myšlienky venujú túžbe, aby bol problém vyriešený.

Ak sme však rozhodnutí problém riešiť, premýšľame o krokoch, ktoré musíme urobiť, aby sme ho vyriešili.

Krásny príklad je, keď chceme schudnúť. Nášmu chceniu sa nedá nič vytknúť. Naozaj z hĺbky svojej duše túžime byť chudí, predstavujeme si, aké by bolo úžasné byť štíhli a sme nešťastní zo súčasného stavu. Vo svojich myšlienkach sa však nezamýšľame nad riešením situácie ani nepremýšľame o krokoch, ktoré nás k chudému telu privedú. Buď len bedákame nad súčasnou situáciou, alebo snívame o výsledku (štíhlom tele).

Naproti tomu človek, ktorý je rozhodnutý schudnúť, je zároveň odhodlaný ísť do akcie, čím si automaticky začne „šťastné náhody“ priťahovať. Uvedomuje si momentálny problém, vie, čo je jeho cieľ a je ochotný do toho cieľa kráčať. Človek, ktorý iba chce, často nie je ochotný kráčať, chce iba výsledok a preto sa jeho život nemení a „šťastné náhody“ neprichádzajú. Resp. tie náhody prichádzajú, život nám pomáha neustále a neúnavne, ale žiadna z informácií daného človeka emočne neoslovuje. Keby aj stretol super trénera, nešiel by s ním cvičiť. Keby mu aj niekto rozprával o zmene stravy, nezaujímalo by ho to. On síce chce mať výsledok, ale zatiaľ nie je rozhodnutý ten výsledok dosiahnúť.

Druhým poznávacím znakom nášho vnútorného nastavenia je, že človek, ktorý iba chce problém riešiť, väčšinou prenáša zodpovednosť na iných ľudí. Čaká, že nejaká tabletka vyrieši jeho problémy spojené s obezitou. Čaká, že tréner nastaví tréningy tak, aby on nemusel pre chudnutie urobiť nič, iba sa na tréning dostaviť. Daný človek je v procese zmeny pasívny a má tendenciu prenášať zodpovednosť za svoj problém na iných ľudí (doktorov, odborníkov, partnerov…).

Naproti tomu človek, ktorý je rozhodnutý problém riešiť, je v celom procese aktívny. Nečaká, že tabletka alebo tréner vyriešia problém za neho. S ľuďmi okolo seba sa radí, nechá si pomôcť, nechá sa inšpirovať, ale plne si uvedomuje, že v konečnom dôsledku musí urobiť zmenu on sám. Preto, keď k nemu príde emočne zaujímavá informácia, poteší sa a automaticky ju aplikuje do života, čím svoje klbká problémov postupne rozmotáva.

Verím, že som vám týmto článkom pomohla vniesť jasno do tejto dôležitej témy pre život. Ak chceme čokoľvek vo svojom živote vyriešiť, potrebujeme, aby naše postoje a postupy boli efektívne. Toto je jeden z dôležitých krokov, ktoré musíme mať na pamäti. Iba chcieť nestačí, potrebujeme sa rozhodnúť.

Zároveň si uvedomujem, že posun od chcenia k rozhodnutiu si niekedy vyžaduje hlbší vnútorný proces a neudeje sa lusknutím prsta. Aj ja v mnohých situáciách potrebujem dlhší čas, kým sa mi podarí prehupnúť sa z fázy chcenia do fázy rozhodnutia. Je to úplne prirodzené. Je však dôležité mať neustále na pamäti, že až fáza rozhodnutia prinesie to správne ovocie. Ak teda cítime, že sme ešte vo fáze chcenia, je potrebné pokúsiť sa čím skôr preklopiť do fázy rozhodnutia.

Tento dlhý článok som vám spísala, aby ste neostávali v pocitoch beznádeje alebo krivdy, že sa vám od života nedostáva, čo chcete. Ak máte v niektorých oblastiach života takýto pocit, zamyslite sa, či ste vo fáze chcenia alebo rozhodnutia. Pocity krivdy sú bežným sprievodným javom, ak ostávame dlhodobo iba vo fáze chcenia. Vtedy sa naozaj nič v našom živote nedeje. Žiadne rady a riešenia nie sú účinné a my iba trpíme, hoci po zmene túžime. Je prirodzené, že v takom prípade cítime krivdu vo vzťahu k životu, ale nie je to o živote samotnom. Život je tu stále pre nás a je ochotný nám so všetkým pomôcť. My sa akurát musíme rozhodnúť svoju situáciu riešiť a byť ochotní kráčať. Nielen chcieť výsledok, ale byť aj ochotní pre zmenu niečo urobiť.

V ďalšom článku vám vysvetlím, prečo je niekedy náročné posunúť sa od chcenia k rozhodnutiu a čo môžeme v takýchto situáciách robiť. Medzičasom si môžete prehrať situácie zo svojho života, kedy sa vám splnilo to, čo ste si priali. Aké bolo vaše vnútorné nastavenie? Bolo pasívne alebo aktívne? Boli ste vo fáze chcenia, či rozhodnutia?

Ak chcete ísť v poznaní hlbšie a chcete sa naučiť, ako si z udalostí vo vašom živote odvodiť svoje skutočné podvedomé nastavenie a ako ho zmeniť, v knihe Osobnostná zrelosť nájdete celý postup podrobne vysvetlený. Knihu si môžete objednať na mojej stránke www.terapie-bratislava.sk.

Verím, že vám táto miniséria článkov pomôže pochopiť hlbšie súvislosti života a ukáže vám cestu k vyriešeniu toho, čo vás trápi.